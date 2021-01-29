"Гениальное" руководство довело ситуацию до того, что украинцы будут вакцинироваться от COVID-19 одними из последних. Это преступная бездеятельность

Украинцы без вакцины брошены властью и борются сами за свое выживание. Непал, Мьянма, Бангладеш, Эквадор и другие страны начали массовую иммунизацию своих граждан. Куда же нам до них. О ЕС и США вообще молчу.

"Гениальное" руководство Украины довело ситуацию до того, что украинцы будут вакцинироваться одними из последних. И это страна в центре Европы с такими амбициозными планами от власти. Преступная бездеятельность и неуважение к собственному народу!

Каждый день без вакцины – это потерянные человеческие жизни и уничтожение веры в собственные силы.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.