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Арсений Яценюк
Арсений Яценюк

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт".


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"Гениальное" руководство довело ситуацию до того, что украинцы будут вакцинироваться от COVID-19 одними из последних. Это преступная бездеятельность

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Украинцы без вакцины брошены властью и борются сами за свое выживание. Непал, Мьянма, Бангладеш, Эквадор и другие страны начали массовую иммунизацию своих граждан. Куда же нам до них. О ЕС и США вообще молчу.

"Гениальное" руководство Украины довело ситуацию до того, что украинцы будут вакцинироваться одними из последних. И это страна в центре Европы с такими амбициозными планами от власти. Преступная бездеятельность и неуважение к собственному народу!

Каждый день без вакцины – это потерянные человеческие жизни и уничтожение веры в собственные силы.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Арсений Яценюк, Украина, власть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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