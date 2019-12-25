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Борис Кушнирук
Борис Кушнирук

Экономист.


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Я против нарушений прав журналистов. Но представители "Шарий.net" не имеют никакого отношения к СМИ

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Я категорически против того, чтобы любого обливали помоями, мочой, дерьмом или зеленкой. Потому что это нарушает права человека, независимо от отношения к нему. Поэтому такие действия должны предусматривать административную и даже уголовную ответственность.

Но при этом хочу понять, почему глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, известный своей нескрываемой поддержкой всякой антиукраинской нечисти, начал шуметь по поводу событий у Киевского апелляционного суда. Он заявляет, что там напали на "журналиста" интернет-ресурса "Шарий.net". Что это, мол, нападение на представителя СМИ.

Хотелось бы узнать, а на основании чего делается заявление о нападении на представителя СМИ? Где отражено, что интернет-ресурс "Шарий.net" является средством массовой информации? То, что сам Шарий и интернет-ресурс его имени являются откровенно антиукраинской информационной интернет-площадкой, по крайней мере, для меня, – очевидно. Но кто и на основании чего определил, что это СМИ? Ведь если это СМИ, тогда это должно как-то подтверждаться, у него должен быть юридический адрес, официально зарегистрировано физическое лицо, отвечающее за распространение в нем определенной информации, на них можно подавать в суд за распространение оскорбительной и недостоверной информации.

Если господин Томиленко так опекается правами различных "журналистов", вроде Шария и Портнова, то может сначала он должен требовать от власти урегулирования вопросов: при каких условиях можно считать ту или иную интернет-площадку средством массовой информации; кого можно считать журналистами; какие механизмы воздействия могут использоваться по отношению к ним, если те не соблюдают норм журналистики? И вот когда эти вопросы будут урегулированы, с правами и обязанностями журналистов и электронных СМИ, тогда есть основания считать кого-то журналистами и защищать их права.

А так, мы только наблюдаем, как вся энергия господина Томиленко уже несколько лет направлена на защиту представителей информационных центров дезинформации и антиукраинской пропаганды, расположенных в Украине и на территории Мордора, и которые не имеют никакого отношения к СМИ и журналистской деятельности.

Источник: Борис Кушнірук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: СМИ, права человека, пропаганда, Анатолий Шарий, НСЖУ, Сергей Томиленко, Борис Кушнирук
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