Во время визита в Будапешт я не брал никаких обязательств о создании Береговского района – это фейк

Три фейка и три правды о Береговском районе Закарпатской области:

1. Фейк: Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимал не МИД, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, действительно европейскую и прогрессивную.

2. Фейк: Кулеба во время визита в Будапешт взял обязательство создать Береговский район.

Правда: Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины.

3. Фейк: дипломаты слили украинские интересы в отношениях с Венгрией.

Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности, интересам нашей евроатлантической интеграции, и Центральной Европы в целом. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании.

И напоследок. Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто, не жалея метафор, разгоняет фейки: ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины.

Источник: Dmytro Kuleba / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора