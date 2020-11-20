Украинская образовательная среду должна готовиться к новым вызовам. В мире началась революция в системе образования и обучения

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Навыки будущего и образование сегодня.

Глобальный рынок труда, как и образовательные подходы ожидают значительные изменения. Недавно Давосский экономический форум опубликовал интересное исследование "Будущее рабочих мест", где обнародовал карту рабочих мест с прицелом на 2025 году, а также умения и навыки необходимые для успешной карьеры в новых условиях.

В этом отчете авторы пытались спрогнозировать изменения, которые ожидают на рынке труда руководители глобальных компаний. При этом, в своем прогнозе авторы также пытались пролить свет на влияние на будущее труда созданных пандемией 2020 года проблем в контексте более широкой истории экономических циклов. И спрогнозировать влияние внедрения новых технологий, новых специальностей и необходимых навыков в следующие пять лет для успешной карьеры.

Наиболее востребованными работодателями навыками будут:

аналитическое мышление и инновационность;

активное обучение и учебные стратегии;

комплексное решение проблем;

критическое мышление и анализ;

креативность, оригинальность и инициативность;

лидерство и социальное влияние.

Согласно отчету, кроме нынешнего негативного воздействия пандемии и локдаунов, рабочие места будут исчезать из-за внедрения компаниями технологий и трансформации рабочих процессов. К 2025 году время, затраченное на текущие задачи в компаниях, наполовину разделят между собой люди и машины. Всего в 2025 году может быть потеряно более 85 млн рабочих мест. Авторы отчета обнадеживают, что будут созданы новые рабочие места, которые будут более адаптированными к новому разделению труда между людьми, работами и алгоритмами.

Совершенно очевидно, что эти новые рабочие места потребуют совсем других знаний, навыков и умений. И здесь свою роль должна сыграть образовательная сфера. Люди, которые потеряли работу, но стремятся освоить новую востребованную профессию, потребуют быстрого переобучения.

На примере украинского сельского хозяйства мы видим, как внедрение новых технологий за последние годы и использование новейшей техники способствуют повышению его эффективности, но снижают потребность в человеческом труде. В этом году отдельные аграрные компании даже испытывали использование беспилотных комбайнов для сбора урожая. Сегодня дроны, специальные измерительные приборы и дистанционное зондирование из космоса и цифровизация процессов могут обеспечить хозяйство точной информацией в реальном времени о состоянии почвы, обеспеченности влагой, состоянии посевов и тому подобном. На этом же примере мы видим, как снижается потребность отдельных профессий в аграрной сфере, но в то же время растет потребность в людях, которые способны управлять и обслуживать новую технику, использовать новые устройства и технологии.

Авторы отчета отмечают, что проведенный ими опрос работодателей свидетельствует, что почти половина (40%) работников к 2025 году будут нуждаться в шестимесячном обучении для получения новых знаний и навыков. Совершенно очевидно, что в условиях рецессии из-за пандемии и сокращения рабочих мест из-за технологической модернизации бизнеса большую возможность найти работу будут иметь люди с лучшим образованием, которые способны за короткий срок освоить новые технологии и навыки.

Система образования должна готовиться к новым запросам общества. По приведенным авторами отчета данным, которые они получили из социальных сетей, таких как LinkedIn и образовательной онлайн-платформы Coursera, состоялось четырехкратное увеличение интереса лиц в возможностях онлайн-обучения по собственной инициативе, пятикратный рост интереса работодателей к онлайн-обучению для своих работников и девятикратный рост количества вовлеченных в онлайн-обучение людей через правительственные программы.

Недавно интернет-гигант Google объявил, что больше не будет требовать для трудоустройства на некоторые позиции в компании наличие формального образования бакалавра (хотя наличие такого будут учитывать), зато достаточно будет закончить шестимесячную сертификатную программу Google. Другие технологические гиганты тоже начали практиковать такую политику.

Революция в системе образования и обучения началась и украинская образовательная среду и институты должны готовиться к новым вызовам, изменению парадигмы образовательных программ, а также быть готовым самым меняться и быть открытым к новому. Образовательная отрасль должна быть готова предложить государству и рынку труда краткосрочные программы и курсы, которые бы позволили получить людям другую специальность, новые навыки и умения тем людям, работникам, которые стремятся овладеть новым, чтобы соответствовать скоротечным изменениям на глобальном уровне. О возможной трансформации высшего образования как такового попробуем разобраться в следующей колонке.

Источник: "ГОРДОН"