2021-й должен стать годом, когда мы выйдем на финишную прямую в переговорах с Россией

2021-й, я думаю, должен был бы стать годом, когда мы действительно выйдем на финишную прямую в переговорах с Россией. Для нас это очень важно. Вопрос войны и мира – абсолютно актуальный. Если мы не будем ставить его в приоритет, то все остальные вопросы будут лишь острее и глубже.

Поэтому я искренне надеюсь и хочу всем нам пожелать, и прежде всего людям, которые в Кремле принимают решения, здравого смысла и понимания тех геополитических процессов, которые сейчас есть в мире.

Нам – конечно, силы, выдержки и здорового желания, стальной политической воли выйти на прямой переговорный процесс с Россией.

Источник: 112 Украина / YouTube