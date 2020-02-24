До сих пор ни один из освобожденных пленных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. Два месяца люди живут без копейки денег

Два месяца назад были освобождены наши пленные, их встречали с большой помпой.

Но теперь Офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые информповоды, а тем временем игнорируются элементарные проблемы героев Донбасса, тех самых "представителей неподконтрольных территорий", которые пожертвовали всем, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины. Да, к части из освобожденных есть серьезные вопросы, но по многим никаких вопросов нет и их героизм не подвергается сомнению.

До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тыс. грн. Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда достойных людей, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч – их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину и знали, что рискуют всем, ради нас всех.

А где освобожденные будут жить? Квартиры многих отобраны оккупантами. Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто ради борьбы за свободу Украины остался нищим?

А здоровье? У многих большие проблемы с зубами, которые выбили палачи, что с этим делать?

А работа?

Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки – конечно, им надо помочь. Но у вас, Владимир Александрович, в стране есть проблема пострашнее коронавируса – война! И ваш долг организовать работу государства так, чтобы выполнять обязательства перед теми, кто честно и без дешевых понтов рискует собой ради родины и создает тем самым вам саму возможность вести какие-то переговоры. И вы не имеете права забывать о человеческих судьбах, за которые взяли на себя ответственность. Вы не имеете права бросать и забывать своих граждан.

За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора