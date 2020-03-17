Если лекарство от коронавируса будет создано, вы получите его не раньше, чем через два–три года. И стоить оно будет очень дорого.

Власти Кипра объявили, что готовы выплатить по 750 евро родителям каждого студента, который проходит учебу заграницей, если он откажется приезжать на Кипр во время пасхальных каникул. А у нас кричат, мол, бросайте все и возвращайтесь в Украину. И считают, что это абсолютно правильно – звать всех назад. Такое ощущение, что у нас и на Кипре какие-то разные эпидемиологи и представления о здравом смысле. Да, одно дело, когда людям нужно срочно вернуться, так как в других странах у них нет ни жилья, ни работы – это можно понять. Но зачем орать, чтобы все скорее возвращались в Украину?

Выделение вируса от больного максимально – в первые три дня от начала болезни. Но при этом может происходить и за двое суток до начала болезни. Продолжается выделение вируса от больного обычно до 12 дней в легких и среднетяжелых случаях. И более двух недель в тяжелых случаях.

Также есть новые данные по устойчивости коронавируса в окружающей среде. В воздухе его жизнеспособность составляет до трех часов. На меди – четыре часа. На картоне – 24 часа. Наиболее стабилен вирус на пластике и нержавеющей стали – от двух до трех дней. Тем не менее, это не подтверждает массового заражения таким образом. На первом месте – воздушно-капельный и контактный путь.

В 85% случаев передача коронавируса происходит в семьях. То есть при тесном контакте. Еще 15% заражений происходит в транспорте, магазинах и на работе.

Доказательств передачи инфекции от детей к взрослым на сегодняшний день нет. Хотя при гриппе дети – это чуть ли не главная угроза взрослым.

Сейчас многие вздохнули с облегчением потому, что этот коронавирус оказался не таким стабильным, как предполагалось прежде. Тенденция к тому, что он становится менее опасным, однозначно прослеживается.

Что касается плазменной терапии, то на этот счет есть достаточно много научных работ. Из них следует, что плазменная терапия имеет серьезные побочные эффекты. И может использоваться только в тяжелых и критических случаях. Для профилактики она не подходит. Тут есть более безопасные методы – держаться от людей подальше и мыть руки.

Ходят слухи, что вирус якобы не может пролезть через дырки в маске, поэтому их нужно носить. А также, что нужно полоскать рот горячей водой, потому что вирус погибает при температуре 26-27 °C. Казалось бы, зачем тогда вирусу стремиться залезть в организм человека, температура которого 37 °C? В общем, все это фейк. Забудьте.

Если лекарство от коронавируса будет создано, вы получите его не раньше, чем через два–три года. И стоить оно будет очень дорого.

Обратите внимание, когда появляется какая-то общедоступная важная медицинская информация, она должна быть подтверждена реальными доказательными рекомендациями серьезных органов. Например, на сегодня нет никаких убедительных доказательств, что "Ибупрофен" – это плохо. На данный момент он вместе с "Парацетамолом" остаются жаропонижающими средствами номер один при ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Часто спрашивают, почему в Италии все так плохо, а в Украине – хорошо? Наверное, весь мир еще будет анализировать, что же на самом деле произошло в Италии. Я поделюсь своими мыслями. Прежде всего, в Италии огромный процент пожилого населения. Второе место после Японии. В Италии мы имеем дело с не просто пожилым населением, а с очень активным пожилым населением. Они не кушают дома, а ходят в кафе. Собираются вместе и общаются.

Также в Италии уникальные традиции общения. Там люди не просто здороваются за руки, но еще и целуются в большинстве случаев. Либо прижимаются друг к другу щеками.

А что у нас? Оглянитесь по сторонам! Вот вы идете по городу, много ли вы видите людей, которые обнимаются, целуются, смотрят друг на друга добрыми глазами?

Еще один момент. Наблюдаю за работой итальянских или китайских коллег, они часто жалуются на дефицит спецодежды для медработников. Я все время удивляюсь тому безумному количеству наших внутренних криков о том, что у нас все есть. Я этого вообще не понимаю. Почему вы доказываете, что ко всему готовы и у вас все есть? Откуда это взялось?

Думали ли вы о том, что в Китае врачи используют одноразовые подгузники? И работают в них часами, чтобы не тратить время на одевание и раздевание для справления нужды. И вот вопрос: вы, которые ко всему готовы, много уже подгузников для взрослых закупили? За сколько часов закончатся ваши костюмы, которые нужно менять после каждого мочеиспускания?

Мы, кстати, сейчас имеем уникальную ситуацию. Раньше все наши олигархи думали, что в случае чего смогут свалить на лечение в другие страны. И теперь вы доигрались – если что-то случится, ваши деньги вам не помогут. Потому что лечить вас некому. И когда это все закончится, может быть, вы обратите внимание на то, что покупать и жертвовать нужно не только на оборудование – самое главное это люди, которые на этих аппаратах работают и рискуют своей жизнью, чтобы вам помочь!

ВИДЕО

Видео: Доктор Комаровский / YouTube

Источник: Доктор Комаровский / YouTube