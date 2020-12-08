"Если ты, в натуре, кинул мне предъяву – выйди и попробуй предъявить". Заявление мэра Чернигова нужно исполнять на мотив "Мурки"

"Новоизбранный мэр Чернигова Владислав Атрошенко заявил, что пройденный им жизненный путь позволяет одинаково общаться как с президентом, так и с криминалитетом.

Об этом он сказал, обращаясь к депутатам местного горсовета на заседании 4 декабря.

"Ровно я шел по жизни, и мне одинаково с кем говорить. Если позиция ровная, ты можешь говорить и с президентом, и с вором. Мне есть что предъявить [вам] – предъявите вы мне что-то", – сказал Атрошенко".

Братве на сессии.

(исполняется на мотив "Мурки")

Ровно шел по жизни,

Не скулил, не плакал,

Корешей в беде не предавал,

Камерную корку

С черною икоркой

Ровно по позиции глотал.

Из казны не крысил,

У братвы не тырил,

Маме злого слова не сказал,

В кабинете мэрском

Прокурорам дерзко

Владислав по жизни отвечал.

И с ментом, и с вором,

Даже с президентом

Не киксуя буду говорить.

Если ты, в натуре,

Кинул мне предъяву –

Выйди и попробуй предъявить...

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора