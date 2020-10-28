Черниговцы прокатили профессионального политического заробитчанина Ляшко. Но у Рината Леонидовича и со "слугами" все хорошо

Один из самых громких результатов прошедших выборов связан не с обновлением местной власти, а с довыборами в парламент. Неспособность Олега Ляшко, ослепительно яркой звезды на украинском политическом небосклоне, вырвать победу на мажоритарном округе у малоизвестных и невыразительных на его фоне конкурентов вызвала шквал комментариев и стойкое ощущение, что в стране действительно что-то сильно меняется.

Вот тут бы, кстати, и пригодился толковый, не мусорный опрос, в идеале с применением глубинных индивидуальных интервью и фокус-групп, чтобы понять мотивацию избирателей. Какого, извините, им рожна… то есть почему вдруг людям не глянулся Олег Валерьевич, который восемь лет назад на этом же округе прошел легко и красиво, набрав сходу почти 56%?

Ведь с 2012 года Ляшко только расцвел. На досрочных парламентских в 2014 году его Радикальная партия зашла в парламент, обойдя "Батьківщину", а он сам занял почетное третье место на президентских выборах, на тех самых, на которых Петр Порошенко выиграл в один тур. Олег и до этого был завсегдатаем телеэфиров, особенно его привечали на "Интере" Фирташа – Левочкина, а в качестве главы парламентской фракции он стал просто нарасхват, расцвел и заматерел. Он действительно чувствовал себя на публике, как рыба в воде, чем радикально (да-да) отличался от большинства своих коллег по Верховной Раде, не лез за словом в карман, легко завоевывал фокус внимания аудитории и по желанию вызывал у аудитории смех и аплодисменты. Парламентские радикалы величали своего руководителя не иначе, чем Лидером – с большой буквы и с придыханием, и попробовали бы иначе. Заметным образом выросло и довольствие: все-таки Ахметов был и остается в Украине кошельком №1, и довольно щедрым, когда видит свой интерес.

Красивые и умные политики налетели на 2019 год, как на стену с размаху, без травм не остался никто, и Ляшко не стал исключением. Седьмое место на президентских не было катастрофой, тем более, что полученные 5,48% не сильно отличались от 8,32% в 2014 году, засветился – и ладно. Он еще пару раз памятно засветился, пытаясь поставить Зеленского на место, первый раз – перебив нового президента прямо во время инаугурационной речи, когда тот перешел на русский язык, второй раз – попытавшись устроить стрим со встречи Зеленского с главами фракций по поводу роспуска парламента. Резкое и демонстративное неприятие "слуг" должно было обеспечить радикалам успех на досрочных выборах, но вышло иначе. Впервые с 2006 года Олег оказался вне стен парламента. Эту историческую несправедливость нужно было как-то исправлять.

Возможность открылась в мае нынешнего года, когда то ли покончил с собой, то ли был убит в своем киевском офисе народный депутат Валерий Давыденко. Освободился не просто один из мажоритарных округов, а – о чудо! – именно тот 208-й округ, где в 2012 году уверенно победил Ляшко. Как тут не уверовать, что Олегу снова поперла масть?

Будучи фигурой с общенациональной узнаваемостью и почти бесконечным материальным ресурсом для решения банальной задачи, Ляшко уверенно рассчитывал и на собственное отточенное обаяние, перед которым не устоит глубинка. Но ко всему он еще и подстраховался, привезя на округ в качестве некой своей поручительницы саму Юлию Владимировну, также мастерицу очаровывать простолюдинов. Чего стоило их помирить Ринату Леонидовичу, не будем гадать. Но и этим глянцевый кандидат не ограничился, а подстраховался парочкой однофамильцев претендента от "Слуги народа": мелочь, а не помешает. Не помешало, но и не помогло.

Есть искушение заявить, что черниговцы решительно прокатили профессионального политического заробитчанина, но все же следует проявить некоторую сдержанность. Наверное, люди, которые непосредственно работали в этой кампании, рассказали бы более глубоко и толково, а на поверхностный взгляд, Олега умучил не "слуга" Гунько, прокатившийся на былой популярности увядающего бренда, а вдова покойного Валерия Давыденко Людмила. Это ее без малого 27% убили, казалось, гарантированную победу Ляшко. Ее супруг за шесть лет депутатства ощутимо засеял свой округ, а сочувствие женщине, потерявшей "доброго чоловіка", сделало свою работу. У Людмилы Давыденко была такая важная для борьбы личная эмоциональная история. Залетный радикал мог в этой ситуации выглядеть для кого-то как шакал, который зарится на ее законное политическое наследство. Анатолий Гунько лишь пожал плоды этого столкновения. Прибавьте к итоговым почти 32% Ляшко 27% Людмилы – вот и будет практически результат 2012 года.

И тем не менее факт: страна остается без Ляшко в Верховной раде, а "Батьківщина" Тимошенко перестала быть ведущей силой во многих местных советах, как было еще недавно. Они уходят. Может, не так быстро, как хотелось бы. И да, не переживайте за Рината Леонидовича. У него и со "слугами" все хорошо.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора