Победа в войне – это не только выгнать россиян из Херсона или Бердянска, но и сохранить экономику, иначе будет разруха на десятки лет

Победа в войне – это не только выгнать россиян из Херсона или Бердянска и не дать им зайти в Харьков или Николаев. Победа, мне кажется, – это сохранить экономику. Которую целенаправленно атакует враг. Уничтожая заводы, разрушая инфраструктуру, захватывая АЭС, вытесняя людей в эмиграцию. Если не сохраним экономику, будет разруха на десятки лет.

Кто-то должен воевать. Но чтобы было оружие для армии, заработная плата – для работников, пенсии – для пенсионеров, школы – для детей, другие должны работать. И собственник бизнеса должен сегодня обеспечить эту возможность. Там, где можно. И это будет даже лучше, чем если он купит джип или 10 бронежилетов для военных. Потому что если его бизнес будет работать, остальные купят 10 внедорожников и 100 бронежилетов. И люди навсегда не уедут в Польшу.

И неважно, где и какой это будет бизнес. Завод или магазин, ресторан или ночной клуб, фермерское хозяйство или парикмахерская. Нет сегодня "неправильных" бизнесов. Пусть оно все, где это возможно, крутится. Даже в наличку. И не надо там никого ловить за руку с повестками. Это полная ерунда. Все бизнесы, где я совладелец, работают. Некоторые – к сожалению, в ущерб. Ничего. Будем живы – отобьем.

Источник: Oleksandr Derkach / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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