ГОРДОН
 
 
Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


все материалы автора

У украинского общества два врага – Россия и олигархический режим. Но, компенсируя слабость перед врагом, люди начинают срач друг с другом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

В последнее время стала замечать одну закономерность в обществе. Возможно, этот феномен даже имеет свое название в социальной психологии, но мне об этом неизвестно.

Условно я эту закономерность формулирую где-то так. Если внешний враг кажется социальной группе слишком сильным и непреодолимым, то участники группы начинают направлять свою агрессию внутрь группы, то есть друг на друга.

Сейчас попробую объяснить.

Помните, я несколько месяцев назад рассказывала вам о том, что предприятие "Аскона Південь" незаконными схемами захватило лес под домом моих родителей, где я родилась и выросла, вырезает его и планирует на его месте строительство вредных для окружающей среды производственных цехов? Тогда мои соседи выходили протестовать против строительства, а охрана завода их била.

Так вот, "Аскону" мы не победили. То есть еще остается возможность судебной тяжбы, возможно, когда-то кого-то в перспективе привлекут к ответственности... Но леса уже нет. "Аскона" его вырезала без особого сопротивления.

Знаете почему? Потому что на каком-то этапе, когда стало понятно, что впереди очень тяжелая и опасная борьба, которая требует больших ресурсных затрат времени, средств, нервов, здоровья, соседи просто начали ссориться между собой. Начали обвинять друг друга в продажности, делиться на группы, настраивать друг против друга других... Дошло до драк, матерных слов и того, что об "Асконе" уже все забыли, а пишут заявления друг на друга.

Я и еще несколько вменяемых людей, посмотрев на это все, просто отошли в сторону, стараемся делать, что в наших силах, на том и все. Но КПД от этого, как вы понимаете, нулевой.

Сначала это выглядело для меня как технология: типа "Аскона" просто заплатила некоторым из соседей, чтобы они мутили воду в середине и не давали делать никаких скоординированных действий. Теперь я больше склоняюсь к тому, что это элементарная человеческая слабость перед серьезными вызовами. Агрессия зашкаливает, психика не выдерживает, и люди начинают бороться со своим болотом, с теми, кто им по силам и понятный, вытесняя таким образом из своего пространства реального врага.

А теперь давайте масштабируем эту историю до уровня государства.

У украинского общества тоже есть понятные враги. Первый – внешний – Россия. Второй – внутренний – олигархический режим или, как его еще называют, неофеодализм, который проявляется в коррупции, патернализме отдельных групп населения, плохом качестве жизни, несправедливости и тому подобное. Эти два врага тесно связаны между собой и оттого еще сильнее. Победа над ними в ближайшие годы нам не светит, а борьба с ними изнурительная – и чем дальше, тем больше кажется бесперспективной.

И украинское общество начинает направлять агрессию внутрь. Внутренний срач, иногда на пустом месте, борьба против своих же соратников, топить того, кто еще борется... Этим украинское общество компенсирует свою слабость перед врагом.

Часть людей, которая пытается что-то создавать и куда-то тянуть страну, из-за бесконечных срачей просто опускает руки: "Е…ись оно конем".

И аргумент, что во внутренних спорах мы становимся сильнее, не аргумент. Сильнее мы становимся в содержательных дискуссиях, а в спорах мы даем выход агрессии и изнуряем себя и других. Да, иногда кажется, что это технология врага – разъединить и поссорить нас. Но нет. Это наша собственная слабость, капитуляция и признание врага сильнее.

Срачем последних лет навеяно.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, коррупция, олигархи, борьба, Ольга Решетилова, население
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев
  Экс-разведчик КГБ Швец: Возможные преемники Путина – Патрушев и Медведев G
Дмитрий ГОРДОН
  "Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник". Лидеры мнений и их версии, кто отравил Навального
  "Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник". Лидеры мнений и их версии, кто отравил Навального G
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: Институт "почетных консулов", "евразисты" в штатском и вторжение в Украину
Записки бывшего подполковника КГБ: Институт "почетных консулов", "евразисты" в штатском и вторжение в Украину G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Гайтана о бывшей пассии: Я совершала ошибку каждый раз, когда терпела и прощала физическое насилие
Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни
Панова показала пятимесячную дочь и рассказала о переменах в жизни
Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой
Седокова: Иногда и я не чувствую себя счастливой
"Так не хочется уезжать". Херд поделилась снимками с отдыха в Турции
"Так не хочется уезжать". Херд поделилась снимками с отдыха в Турции
"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру
"Я всегда рядом". Ребрик показала младшую сестру
54-летняя Берри снялась топлес
54-летняя Берри снялась топлес
Могилевская: Мне очень грустно
Могилевская: Мне очень грустно
  Ice Cream. Клип Гомес и BlackPink набрал на YouTube 28 млн просмотров за пять часов. Видео
  "Разорвал". "НеАнгелы" презентовали новую песню о любви без продолжения. Аудио
  "Разорвал". "НеАнгелы" презентовали новую песню о любви без продолжения. Аудио
Собчак поделилась снимком с сыном перед его отъездом с отцом на море
Собчак поделилась снимком с сыном перед его отъездом с отцом на море
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
"Придется чаще водить их на пляж". Шакира показала, как ее муж и дети реагируют на крабов
  "Качает реально". Кароль презентовала совместный трек со Snoop Dogg. Видео
  "Качает реально". Кароль презентовала совместный трек со Snoop Dogg. Видео
"Принцесса". Мишина показала свежие снимки
"Принцесса". Мишина показала свежие снимки
  "Цой". Вышел трейлер фильма с Цыгановым про водителя автобуса, в который врезался знаменитый рок-музыкант. Видео
  "Цой". Вышел трейлер фильма с Цыгановым про водителя автобуса, в который врезался знаменитый рок-музыкант. Видео
  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
  "За...бали". "Ногу свело!" презентовала клип на злобу дня. Видео
Лицо Хайек облизала собака. Видео
Лицо Хайек облизала собака. Видео
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS