У украинского общества два врага – Россия и олигархический режим. Но, компенсируя слабость перед врагом, люди начинают срач друг с другом

В последнее время стала замечать одну закономерность в обществе. Возможно, этот феномен даже имеет свое название в социальной психологии, но мне об этом неизвестно.

Условно я эту закономерность формулирую где-то так. Если внешний враг кажется социальной группе слишком сильным и непреодолимым, то участники группы начинают направлять свою агрессию внутрь группы, то есть друг на друга.

Сейчас попробую объяснить.

Помните, я несколько месяцев назад рассказывала вам о том, что предприятие "Аскона Південь" незаконными схемами захватило лес под домом моих родителей, где я родилась и выросла, вырезает его и планирует на его месте строительство вредных для окружающей среды производственных цехов? Тогда мои соседи выходили протестовать против строительства, а охрана завода их била.

Так вот, "Аскону" мы не победили. То есть еще остается возможность судебной тяжбы, возможно, когда-то кого-то в перспективе привлекут к ответственности... Но леса уже нет. "Аскона" его вырезала без особого сопротивления.

Знаете почему? Потому что на каком-то этапе, когда стало понятно, что впереди очень тяжелая и опасная борьба, которая требует больших ресурсных затрат времени, средств, нервов, здоровья, соседи просто начали ссориться между собой. Начали обвинять друг друга в продажности, делиться на группы, настраивать друг против друга других... Дошло до драк, матерных слов и того, что об "Асконе" уже все забыли, а пишут заявления друг на друга.

Я и еще несколько вменяемых людей, посмотрев на это все, просто отошли в сторону, стараемся делать, что в наших силах, на том и все. Но КПД от этого, как вы понимаете, нулевой.

Сначала это выглядело для меня как технология: типа "Аскона" просто заплатила некоторым из соседей, чтобы они мутили воду в середине и не давали делать никаких скоординированных действий. Теперь я больше склоняюсь к тому, что это элементарная человеческая слабость перед серьезными вызовами. Агрессия зашкаливает, психика не выдерживает, и люди начинают бороться со своим болотом, с теми, кто им по силам и понятный, вытесняя таким образом из своего пространства реального врага.

А теперь давайте масштабируем эту историю до уровня государства.

У украинского общества тоже есть понятные враги. Первый – внешний – Россия. Второй – внутренний – олигархический режим или, как его еще называют, неофеодализм, который проявляется в коррупции, патернализме отдельных групп населения, плохом качестве жизни, несправедливости и тому подобное. Эти два врага тесно связаны между собой и оттого еще сильнее. Победа над ними в ближайшие годы нам не светит, а борьба с ними изнурительная – и чем дальше, тем больше кажется бесперспективной.

И украинское общество начинает направлять агрессию внутрь. Внутренний срач, иногда на пустом месте, борьба против своих же соратников, топить того, кто еще борется... Этим украинское общество компенсирует свою слабость перед врагом.

Часть людей, которая пытается что-то создавать и куда-то тянуть страну, из-за бесконечных срачей просто опускает руки: "Е…ись оно конем".

И аргумент, что во внутренних спорах мы становимся сильнее, не аргумент. Сильнее мы становимся в содержательных дискуссиях, а в спорах мы даем выход агрессии и изнуряем себя и других. Да, иногда кажется, что это технология врага – разъединить и поссорить нас. Но нет. Это наша собственная слабость, капитуляция и признание врага сильнее.

Срачем последних лет навеяно.

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора