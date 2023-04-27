Бульвар Шоубиз
 
27 апреля, 2023
 
Мода

Делайте это постоянно, и мимических морщин возле глаз будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"

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Одним из способов профилактики мимических морщин на лице является регулярная проверка зрения
Одним из способов профилактики мимических морщин на лице является регулярная проверка зрения
Фото: depositphotos.com

Из-за того, что кожа вокруг глаз чрезвычайно нежная и тонкая, там быстрее всего появляются мимические морщины, которые известны как "гусиные лапки". В комментарии изданию Town & Country американский косметический дерматолог Ава Шамбан рассказала, какие профилактические меры помогут избежать преждевременного появления этих морщин.

Одним из способов профилактики эксперт называет регулярную проверку зрения, так как привычка щуриться является одной из причин возникновения "гусиных лапок" возле глаз.

Также важной профилактической мерой является использование солнцезащитных очков. Кроме того, эксперт акцентирует внимание на необходимости своевременного лечения аллергии, чтобы предотвратить частые касания к нежной коже вокруг глаз во время сезонных обострений.

Шамбан не рекомендует спать на животе тем, кто беспокоится о морщинах, а также отмечает необходимость свести к минимуму количество потребляемого сахара.

Эксперт советует ежедневно защищать кожу вокруг глаз с помощью солнцезащитного крема. При соблюдении этих правил Шамбан гарантирует заметный результат.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: макияж, морщины, возраст
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