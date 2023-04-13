"Действительно могут состарить". Модный блогер назвала длину юбки, которой нужно избегать тем, кто стремится выглядеть моложе

Куин: Если вы пытаетесь выглядеть моложе, я бы советовала избегать слишком длинных юбок Фото: depositphotos.com

"Слишком длинные юбки действительно могут вас состарить и заставить выглядеть неряшливыми, отягощенными и просто несвежими, – считает Куин. – Если вы пытаетесь выглядеть моложе, я бы советовала избегать слишком длинных юбок".

Фото: shoppingonchampagne.com

Эксперт отмечает, что стремление женщин в возрасте начать носить юбки-миди объяснимо, так как возникает желание прикрыть ноги, вид которых может больше не нравиться, или скрыть лишний вес, но на самом деле эффект будет противоположным.

"Я рекомендую избегать всего, что длиннее колена, – заявила модный блогер. – Длина до колена или чуть выше колена лучше всего смотрится на женщинах старше 50 лет. Это красивая и подходящая длина для большинства женщин".

Куин подчеркнула, что юбки, длина которых доходит до середины голени, подчеркивают самую широкую часть икр и тем самым утяжеляют образ.

"Немного поднимите юбки, носите их длиной до колена, и это сократит годы", – резюмировала эксперт.