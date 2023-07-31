"Голые ногти". Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром

Зеленская предпочитает прозрачное или едва заметное покрытие для ногтей Фото: Олена Зеленська / Facebook

По словам американского мастера по маникюру Хейли Дэнг, "голые ногти" стали трендом благодаря непринужденному, но при этом идеальному виду.

Эксперт отметила, что модная тенденция на "голые ногти" подразумевает едва заметный цвет покрытия или же прозрачный лак.

Чтобы носить "голый маникюр", подчеркнула мастер, необходимо привести ногти в идеальное состояние с помощью удаления кутикулы, подпиливания и полировки, чтобы они выглядели гладкими и блестящими.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку летних снимков первой леди Украины Елены Зеленской, на которых она традиционно демонстрирует трендовый маникюр в стиле "голые ногти".

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook Фото: Олена Зеленська / Facebook