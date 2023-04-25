Назван самый модный дизайн маникюра – легкий в уходе и выгодный финансово. Идеи для вдохновения

В отчете отмечается, что поиск идей для этого маникюра увеличился более чем в два раза. Особенностью дизайна является максимально тонкая цветная линия, нанесенная на прозрачный тон.
Американский мастер маникюра Джолин Бродер объяснила популярность микрофренча в том числе и тем, что за короткими ногтями легче ухаживать, чем за длинными. Кроме того, такой дизайн представляет собой финансово выгодную альтернативу наращиванию.
Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку самых новых идей для вдохновения.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Короткие ногти с черной окантовкой
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Асимметричная окантовка
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Омбре
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Синий контур
Посмотреть эту публикацию в Instagram