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17 апреля, 2023
 
Мода

"Никогда не выйдет из моды". Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. Фото

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Ранее Зеленская часто появлялась на публике с маникюром красного цвета
Ранее Зеленская часто появлялась на публике с маникюром красного цвета
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Классический красный маникюр "никогда не выйдет из моды", отмечает издание Glam, так как этот цвет и его оттенки привлекают внимание и добавляют образу собранности.

9 апреля с красным маникюром на публике впервые с момента замужества появилась принцесса Уэльская Кэтринтем самым нарушив негласную королевскую традицию, которая предписывала королевским особам использовать для маникюра прозрачные или нюдовые цвета.

Первая леди Украины после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину перестала использовать красный лак и его оттенки для маникюра, появляясь на публике с ногтями, покрытыми бесцветным лаком

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков, на которых жена украинского президента Владимира Зеленского запечатлена с трендовым красным маникюром, который делала до войны.


Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003 году они поженились. У пары есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине. Дочь Зеленских осенью стала студенткой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Елена Зеленская, маникюр, принцесса Уэльская Кэтрин
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