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31 июля, 2023
 
Мода

Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото

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Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов
Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская в Киеве встретилась с премьер-министром, министром иностранных дел Государства Катар Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Об этом сообщается 31 июля на странице Зеленской в Facebook.

"Каждая четвертая наша школа непригодна для обучения во время войны. Таковы данные аудита, проведенного Министерством образования и науки Украины. Школ, которые нуждаются в укрытиях, в стране 3594 из более 13 тыс. Так что нам нужна всевозможная помощь для безопасного начала учебного года, – написала Зеленская. – Предложила сотрудничество в этом направлении Мухаммаду бин Абдулрахману Аль Тани. Это первый катарский глава правительства, который посетил Украину с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами в 1993 году".

Зеленская добавила, что Катар перечислил на счета Министерства здравоохранения Украины $5 млн и поблагодарила за это. 

Для встречи с представителем Катара первая леди Украины выбрала брючный костюм цвета аквамарин от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Об этом Гасанова сообщила на своей странице в Instagram.

"Гордимся тем невероятным трудом, который делает наша первая леди", – отметила дизайнер.

Контекст:

Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов. Первая леди Украины часто комбинирует образы с вышиванками. 

Гасанова рассказывала, что если раньше они создавали для Зеленской одежду, начиная с эскизов, то сейчас из-за дефицита времени супруга украинского президента выбирает наряды из уже отшитых коллекций.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Катар, мода и красота, Елена Зеленская, стиль
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