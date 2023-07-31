Добавьте это в воду – и огурцы будут сладкими. Эксперт рассказала, чем в жару подкормить растения без химии

"В этом году я убедилась в эффективности пищевой соды в овощеводстве, – отметила автор ролика. – Даже сейчас, в августе, я все еще подкармливаю растения пищевой содой. Особенно огурцы. Пищевая сода является природным фунгицидом, гербицидом, инсектицидом и удобрением, которое делает овощи более сладкими на вкус. Она идеально подходит для подкормки растений в жару".

Эксперт отметила, что сода защищает растения от болезней, а также способствует их восстановлению после заражения или засухи.

Автор видео подчеркнула, что чрезмерное увлечение подкормкой из соды может привести к увеличению натрия на участке, что, в свою очередь, спровоцирует замедление роста плодов или же станет причиной того, что овощи будут иметь крючковатый вид.

Приготовление

1 ст. л. соды растворите в 10 л холодной воды. Полученным раствором можно поливать огурцы, а также опрыскивать листья.