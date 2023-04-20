Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2023
 
Огороды

Если рядом будут эти культуры, "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь". Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай

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При выращивании свеклы важно, чтобы рядом с ней не были посажены культуры, которые могут ее затенять
При выращивании свеклы важно, чтобы рядом с ней не были посажены культуры, которые могут ее затенять
Фото: depositphotos.com

От того, рядом с какими культурами будет расти свекла, во многом зависит будущий урожай, сообщается в статье на сайте украинского сайта "На пенсии".

Опытные огородники советуют сеять свеклу рядом с картофелем, фасолью, капустой, огурцами, томатами, салатом или редисом. Также ее можно высаживать по периметру грядок с морковью, чесноком и луком. Такой способ применяется во много для того, чтобы было удобнее прореживать ростки.

При выращивании свеклы важно, чтобы рядом с ней не были посажены культуры, которые могут ее затенять. В противном случае "вкусных и сочных корнеплодов не дождетесь".

Если же свеклу посадить рядом с бархатцами, это защит урожай от вредителей. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, огород, свекла, огородные работы
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