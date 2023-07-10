Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая

Листья, пораженные монилиозом, засыхают, а на плодах образуется небольшое бурое пятно, которое затем расползается по всему плоду Фото: depositphotos.com

"Урожай вишен и черешен собран, но это не означает, что возбудители болезней оставят эти культуры в покое", – говорится в публикации.

Клястероспориоз

Одним из характерных заболеваний вишен и черешен является клястероспориоз. Он развивается при умеренной температуре воздуха (16–19 °C) и высокой влажности. Основными признаками заражения является появление на листьях небольших пятен светло-коричневого цвета с красно-бурой каймой. Впоследствии пораженные части отмирают, листья становятся дырчатыми, засыхают и опадают.

Кокомикоз

После сбора урожая косточковые также страдают от кокомикоза, когда с верхней стороны листьев появляется большое количество мелких округлых пятен красно-коричневого цвета, которые со временем сливаются, а сами листья желтеют, скручиваются и опадают.

Монилиоз

Еще одним распространенным заболеванием является монилиоз (плодовая гниль). Он поражает косточковые культуры по всей территории Украины. Листья, пораженные болезнью, засыхают и остаются висеть на деревьях, а на плодах образуется небольшое бурое пятно, которое затем расползается по всему плоду.

Как бороться

Эксперты советуют использовать для защиты вишни и черешни после сбора урожая препараты "Страж" и "Захват Ойл", добавив к ним железный купорос.

"Страж" – системный фунгицид против комплекса болезней плодово-ягодных насаждений. "Захват Ойл" – адъювант, который повышает действие средств защиты и обладает дополнительными инсектицидными свойствами", – объяснили эксперты.