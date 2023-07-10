Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2023
 
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"Гости никогда не догадаются, из чего оно сделано". Рецепт варенья из кабачков с точными пропорциями сахара

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Эксперт советует готовить варенье из молодых кабачков
Эксперт советует готовить варенье из молодых кабачков
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте поделился рецептом приготовления варенья из кабачков с добавлением лимона и апельсина.

"Звучит немного странно, но по вкусу оно просто непревзойденное. Попробовав такое варенье, ваши гости никогда не догадаются, из чего оно сделано, – анонсировал блюдо ресторатор. – Кабачковое варенье с апельсином и лимоном готовится так же просто, как из ягод или фруктов. Мы не будем добавлять никаких загустителей, все отлично получится и без этого. Если в конце вам будет казаться, что варенье немного жидкое, не переживайте, со временем оно загустеет".

Какие кабачки выбрать для варенья

Эксперт советует готовить варенье из молодых кабачков или же более зрелые плоды очистить от семенной коробки и жесткой кожуры.

Продукты

  • 1 кг молодых кабачков; 
  • 600 г сахара; 
  • 100 мл воды;
  • одна коробочка кардамона; 
  • один лимон; 
  • один апельсин (сок и цедра).

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки небольшими кубиками одинакового размера. 
  2. На мелкой терке натрите цедру одного апельсина. Выдавите сок из мякоти. 
  3. Сложите кабачки в кастрюлю и залейте водой. Добавьте сахар, кардамон, цедру и апельсиновый сок. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь и варите еще 45 минут, периодически помешивая. За это время влага немного испарится и образуется пектин.
  4. Разогрейте духовку до температуры 180 °C  и поставьте банку стерилизоваться на 20 минут. Крышку положите в кипящую воду и стерилизуйте одну минуту. 
  5. Добавьте в кастрюлю сок одного лимона, перемешайте и проварите все вместе еще 5 минут. 
  6. Выложите варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, рецепт, кабачки, варенье
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