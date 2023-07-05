Налейте улиткам этот алкогольный напиток – и они перестанут уничтожать урожай. Эксперт рассказал, как защитить капусту от вредителей

Улитки приползут на запах пива, захотят его попробовать и окажутся в ловушке, из которой уже не смогут выбраться Скриншот: Корисне TV" / YouTube

По словам эксперта, пиво понадобится для изготовления приманок. Для этого необходимо пластиковую бутылку разрезать пополам, а затем верхнюю часть вставить в нижнюю горлышком вниз, сняв пробку.

"Наливаем самое дешевое пиво так, чтобы между горловиной и пивом оставалось хотя бы 0,5 см", – рассказал эксперт.

Приманки с пивом нужно установить на участке с противоположных концов. Для этого необходимо сделать углубление и поместить в него бутылку так, чтобы ее верхний край был на уровне земли.

Эксперт посоветовал также установить ловушки из пластиковых стаканов с пивом, разместив их в углублении так, чтобы уровень пива был немного ниже, чем уровень земли.

Автор ролика отметил, что улитки приползут на запах пива, захотят его попробовать и окажутся в ловушке, из которой уже не смогут выбраться.

По словам эксперта, использование стаканов с пивом более эффективно, чем использование конструкции из бутылок.