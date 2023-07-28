Размешайте это в воде – и соберете полные ведра томатов. Эксперт рассказал, как без химии удобрять помидоры в жаркие летние дни

Дрожжи активно используются огородниками из-за их питательных веществ и полезных микроорганизмов Скриншот: Lekovite Biljke / YouTube

По словам автора видео, подкормка является главным условием щедрого урожая. Если растениям не будет хватать полезных веществ, они замедлятся в росте, а плоды будут мелкие и некачественные.

Эксперт советует приготовить подкормку на основе дрожжей, которые активно используются огородниками из-за их питательных веществ и полезных микроорганизмов.

Подкормка растений с помощью дрожжевого раствора стимулирует рост томатов и активное завязывание плодов. Дрожжевую подкормку следует вносить три раза за сезон.

"Она наиболее необходима в жаркие летние месяцы", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что удобрение на основе дрожжей подойдет также для стимулирования роста огурцов, кабачков и других культур.

Приготовление удобрения

10 г сухих дрожжей растворите в 3 л теплой воды и добавьте 1 ст. л. сахара. Все хорошо перемешайте и оставьте на два часа. Использовать удобрение необходимо сразу же после того, как оно будет готово.