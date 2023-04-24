Добавьте это в конце приготовления, и привычные продукты "раскроются по-новому". Кулинарный лайфхак

В домашних условиях карамелизовать можно фрукты, ягоды, овощи, мясо, рыбу и орехи Фото: depositphotos.com

В домашних условиях карамелизовать можно фрукты, ягоды, овощи, мясо, рыбу и орехи.

"Карамелизация придает привычным продуктам новый вкус и красивую корочку. Даже жареный картофель раскроется по-новому, если за 10 минут до приготовления добавить к нему немного меда, дать ему время нагреться и еще немного поджарить до золотистости", – объяснил эксперт.

По словам Клопотенко, карамелизация происходит, когда мед готовится на медленном огне, приобретая тягучесть и коричневый цвет.

Для карамелизации лучше всего подходит антипригарная посуда с высокими бортиками и толстым дном.

Существуют два способа карамелизации с помощью меда. В первом случае мед добавляют на сковороду, немного прогревают, а затем кладут продукты, которые должны карамелизироваться.

"Перемешайте, чтобы каждый кусочек хорошо покрылся карамелью, и перекладывайте на тарелку", – посоветовал эксперт.

Во втором случае продукты сперва обжариваются, а в конце приготовления добавляют немного меда и прогревают до состояния, пока он приобретет густую тягучесть.