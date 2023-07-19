Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2023
 
Лайфхаки

Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Клопотенко, мед можно смело добавлять в блюда перед их запеканием
По словам Клопотенко, мед можно смело добавлять в блюда перед их запеканием
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, можно ли нагревать мед.

"Многие узнали о том, что мед нельзя нагревать, из аюрведического учения. Аюрведа подразумевает, что при нагревании меда в нем несколько снижается количество полезных веществ. Поэтому, согласно индийскому учению, его не следует нагревать до температуры выше 42 °C. Это правда и касается не только меда, – написал Клопотенко. – Вырванную из контекста информацию о меде подхватили многочисленные соцсети. Она стала одним из железных правил здорового питания. Отсюда и строгие запреты добавлять мед в запеканку, пирог или горячий чай". 

По словам эксперта, стараясь разобраться в вопросе, он выяснил, что при нагревании меда выделяется органическое соединение 5-гидроксиметилфурфурол (HMF), но многочисленные научные исследования не доказали вредное влияние этого соединения на организм человека.

Кроме того, добавил эксперт, это вещество присутствует во всем магазинном меде, так как его предварительно нагревают до температуры 68 °C, чтобы уничтожить дрожжи, которые вызывают кристаллизацию.

"Можно с уверенностью сказать, что мед можно нагревать и он не становится вредным. Во всяком случае, никаких научных подтверждений этому современная наука не обнаружила, – подытожил эксперт. – Так что если хотите приготовить вкусный сладкий соус, замариновать с медом куриные крылышки перед запеканием или приготовить запеченные огурцы с медом, делайте это".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Евгений Клопотенко, лайфхак, медь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Елена ПОСКАННАЯ
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
Алеся БАЦМАН
  Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины
  Совладелец Monobank Гороховский: Когда в начале полномасштабного вторжения Зеленский объявил, что все вклады во всех банках гарантированы на 100%, это спасло финансовую систему Украины
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
  "В моей жизни было много таких роковых женщин, из-за которых я чуть не умер". Крупин презентовал трек на песню "Фам Фаталь". Видео
Галина ГРИШИНА
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта
Галина ГРИШИНА
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
"Там не столько было денег. Короче, не отбили". Дорофеева рассказала, что им с Кацуриным подарили на свадьбу
Галина ГРИШИНА
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Смешайте это с мукой – и мыши исчезнут из вашего дома. Эксперт рассказал, как приготовить эффективную приманку без ядохимикатов
Галина ГРИШИНА
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Мендель: Богдан был единственным, кто не хотел меня при приеме на работу. У него было свое видение женщины, и я ему не соответствовала
Галина ГРИШИНА
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года
Девять образов для беременных от украинского блогера
Девять образов для беременных от украинского блогера
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Украинский блогер во время ночного стрима собрал более 8 млн грн на беспилотники для украинских разведчиков
Галина ГРИШИНА
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Как приготовить полезный и вкусный овсяноблин для похудения. Эксперт поделился лайфхаками
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
Тина Кароль снялась в декольтированном топе с расстегнутыми пуговицами
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
"Гарри не вписывается в безвкусный мир Меган". Сассекские приняли решение пожить отдельно. СМИ рассказали о проблемах в их отношениях
Галина ГРИШИНА
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
"Не могут дождаться, когда поженятся". 54-летняя Зеллвегер обручилась с 44-летним актером после двух лет отношений – СМИ
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 