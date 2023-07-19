Можно ли нагревать мед. Комментарий эксперта

По словам Клопотенко, мед можно смело добавлять в блюда перед их запеканием Фото: depositphotos.com

"Многие узнали о том, что мед нельзя нагревать, из аюрведического учения. Аюрведа подразумевает, что при нагревании меда в нем несколько снижается количество полезных веществ. Поэтому, согласно индийскому учению, его не следует нагревать до температуры выше 42 °C. Это правда и касается не только меда, – написал Клопотенко. – Вырванную из контекста информацию о меде подхватили многочисленные соцсети. Она стала одним из железных правил здорового питания. Отсюда и строгие запреты добавлять мед в запеканку, пирог или горячий чай".

По словам эксперта, стараясь разобраться в вопросе, он выяснил, что при нагревании меда выделяется органическое соединение 5-гидроксиметилфурфурол (HMF), но многочисленные научные исследования не доказали вредное влияние этого соединения на организм человека.

Кроме того, добавил эксперт, это вещество присутствует во всем магазинном меде, так как его предварительно нагревают до температуры 68 °C, чтобы уничтожить дрожжи, которые вызывают кристаллизацию.

"Можно с уверенностью сказать, что мед можно нагревать и он не становится вредным. Во всяком случае, никаких научных подтверждений этому современная наука не обнаружила, – подытожил эксперт. – Так что если хотите приготовить вкусный сладкий соус, замариновать с медом куриные крылышки перед запеканием или приготовить запеченные огурцы с медом, делайте это".