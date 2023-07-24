Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы

Пищу нужно разогревать не слишком часто Фото: depositphotos.com

По данным министерства сельского хозяйства США, охлажденные остатки можно безопасно разогревать в течение трех-четырех дней.

По мнению. экспертов программы BBC Good Food, употреблять остатки из холодильника следует в течение двух дней.

Каждый раз, когда пища нагревается до 70 ºС, ее можно безопасно хранить в течение дополнительных трех-четырех дней, однако каждый повторный нагрев снижает качество пищи, поэтому лучше свести нагревания к минимуму.

Если вы планируете съесть оставшуюся пасту или суп в течение нескольких дней, лучше выложить нужную порцию и разогреть ее отдельно, а не разогревать и повторно охлаждать весь контейнер несколько раз.

Из остатков пищи можно сделать новое блюдо. Например, мясной рулет превратить в мясной соус, спаржу отправить в суп, оставшийся рис можно использовать для приготовления различных блюд, таких как ризотто или жареный рис.

Опасность многократного разогрева пищи заключается в вероятности роста бактерий и снижении вкусовых качеств блюда.