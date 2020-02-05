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05 февраля, 2020
 
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65 экранных смертей. Дэнни Трехо возглавил "смертельный" рейтинг актеров

Актерское амплуа Дэнни Трехо не оставляло ему шансов выжить на теле- и киноэкране. За свою карьеру актер сыграл 96 ролей – из них 65 были "несовместимы" с жизнью.

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Дэнни Трехо не боится играть героев, которые погибают
Дэнни Трехо не боится играть героев, которые погибают
Фото: EPA

76-летний американский актер Денни Трехо "умирал" на большом экране 65 раз, поставив абсолютный рекорд по количеству сыгранных ролей со смертельным исходом. Статистку актерских киносмертей опубликовал портал BUZZ Bingo

В тройку актеров с наибольшим количеством сыгранных на экране смертей также вошли Кристофер Ли (1922–2015) – 60 ролей, и Лэнс Хенриксен – 51 роль.

С существенным отрывом от тройки лидеров на четвертом месте рейтинга оказались актеры Винсент Прайс (1911–1993), Дэннис Куппер (1936–2010) и Борис Карлофф (1887–1969). Каждый из них за свою кинокарьеру погибал на экране 41 раз. 

За ними следуют: Джон Харт (1917–2019) – 35 ролей, Бела Лугоши (1882–1956) – 36 ролей, и Том Сайзмор – 36 ролей. 

Американский актер Эрик Робертс замыкает десятку "смертельного" рейтинга, сыграв в кино 35 смертей.

По информации портала, фильмом с наибольшим количеством ролей со смертельным исходом является "Титаник" – по сценарию в картине погибает 85 человек. 

1997 год назван порталом самым смертоносным годом в истории мирового кинематографа – в картинах, которые вышли на экран в это время, по сценарию погибло 330 киногероев. 

Теги: США, рейтинг, смерть, Титаник, актер, Кристофер Ли, Дэнни Трехо
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