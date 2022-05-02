18-летняя дочь Константина Меладзе сообщила, что осенью отправляется на учебу в США

"После этого я больше всего хотела бы вернуться и делиться своими знаниями в родной стране, в родном городе. Будем делать невероятно красивую музыку", – написала она.

Лия Меладзе не уточнила, в каком учебном заведении планирует получить образование.

Скриншот: meladzeliya / Instagram

Лия Меладзе также сообщила, что после нападения РФ на Украину уехала за границу и в настоящее время путешествует по европейским странам. В частности, совсем недавно она посетила Венецию (Италия), а также хочет побывать в Норвегии и Португалии.

Скриншот: meladzeliya / Instagram[/I



Война России против Украины. Главное (обновляется)