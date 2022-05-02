Бульвар Шоубиз
 
02 мая, 2022
 
Новости

18-летняя дочь Константина Меладзе сообщила, что осенью отправляется на учебу в США

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Дочь Меладзе планирует после учебы за границей вернуться в Украину
Дочь Меладзе планирует после учебы за границей вернуться в Украину
Фото: meladzemusic / Instagram

18-летняя дочь украинского композитора и продюсера Константина Меладзе Лия 1 мая в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что осенью отправляется на учебу в США.

"После этого я больше всего хотела бы вернуться и делиться своими знаниями в родной стране, в родном городе. Будем делать невероятно красивую музыку", – написала она. 

Лия Меладзе не уточнила, в каком учебном заведении планирует получить образование. 

Скриншот: meladzeliya / Instagram
Скриншот: meladzeliya / Instagram

Лия Меладзе также сообщила, что после нападения РФ на Украину уехала за границу и в настоящее время путешествует по европейским странам. В частности, совсем недавно она посетила Венецию (Италия), а также хочет побывать в Норвегии и Португалии. 

Скриншот: meladzeliya / Instagram[/I

Скриншот: meladzeliya / Instagram[/I


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж. Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

6 февраля 2022 года на канале "1+1" вышел третий выпуск шоу "Голос країни" с участием Лии Меладзе. Она исполнила песню Hallelujah, но не смогла ее закончить, расплакавшись от волнения. Тем не менее к ней повернулись все четыре тренера шоу – дочь Меладзе выбрала команду украинской певицы Нади Дорофеевой. По словам Лии Меладзе, Дорофеева ей "ближе по духу"После нападения РФ на Украину трансляция шоу была остановлена. 

Лия Миладзе осудила нападение РФ на Украину.

Теги: США, война России против Украины, Константин Меладзе, Лия Меладзе
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