Бульвар Шоубиз
 
29 ноября, 2021
 
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19-летний победитель шоу "Голос країни" Сасанчин впервые стал отцом. Фото

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У Сасанчина и его невесты Иванны родилась дочь
У Сасанчина и его невесты Иванны родилась дочь
ото: sasanchyn_official / Instagram

19-летний победитель шоу "Голос країни 10" Роман Сасанчин 29 ноября впервые стал отцом. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фото своей 23-летней избранницы Иванны с новорожденной дочерью на руках.

Вскоре после публикации он удалил фото и разместил его в Instagram Stories, но некоторые подписчики успели поздравить артиста с пополнением.

Скриншот: sasanchyn_official / Instagram
Скриншот: sasanchyn_official / Instagram

Контекст:

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Діти", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Весной 2020 года Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" – он был участником команды певицы Тины Кароль.

В октябре 2020 года певец признался, что состоит в отношениях – по словам певца, вместе со своей девушкой Иванной он живет в квартире, подаренной за победу в проекте. Пара познакомилась в магазине, где оба работают кассирами.

30 мая 2021 года артист сделал избраннице предложение. 27 августа стало известно, что она ждет ребенка – у пары родилась дочь.

Теги: дети, Голос країни, беременность, Роман Сасанчин
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