"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко сообщила, что возвращается в Украину

Кличко: Моя жизнь – это бесконечное путешествие Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

"Моя жизнь – это бесконечное путешествие. И я счастлива, что это так", – подписала она видео, на котором запечатлена на вокзале в ожидании поезда.

"Просто возвращаюсь домой. Я сорвалась из дома в 17 лет и так до сих пор и не останавливаюсь. Все время в пути", – добавила она в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Yegorova (@natalia_klitschko_official)