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03 декабря, 2022
 
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"Я счастлива". 48-летняя бывшая жена мэра Кличко сообщила, что возвращается в Украину

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Кличко: Моя жизнь это бесконечное путешествие
Кличко: Моя жизнь – это бесконечное путешествие
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Проживающая в Германии экс-супруга мэра Киева Виталия Кличко, украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 3 декабря в Instagram сообщила, что возвращается в Украину.

"Моя жизнь  это бесконечное путешествие. И я счастлива, что это так", – подписала она видео, на котором запечатлена на вокзале в ожидании поезда.

"Просто возвращаюсь домой. Я сорвалась из дома в 17 лет и так до сих пор и не останавливаюсь. Все время в пути", – добавила она в комментариях. 

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве.

С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

Теги: Виталий Кличко, Украина, путешествия, Наталья Кличко, развод, поезд, Наталья Егорова
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