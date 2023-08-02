48-летняя Могилевская показала, как отпраздновала день рождения

"Благодарю вас за этот год, за поддержку и любовь. Где бы я ни была в этом году: на сцене театра, или в госпитале, или на фронте – всегда чувствовала вашу поддержку. Вместе мы обязательно дождемся нашей долгожданной победы. Люблю вас сердечно и целую", – обратилась она к подписчикам.

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004-м Могилевская получила звание народной артистки Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка занимается волонтерской деятельностью, а также с июня выступает с моноспектаклем "Я вдома".

Певица сейчас живет вместе со своим возлюбленным по имени Валентин. Летом 2022 года Могилевская говорила, что раньше ее новый избранник долгое время жил в США.