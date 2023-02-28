50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день

Знаменитость позирует в кадре, прижав к груди ноги. Перед съемкой артистка собрала волосы на затылке, но не стала смывать макияж и снимать массивные украшения.
"Нет ничего лучше горячей ванны с солью, когда на улице дождь. Ничего", – написала 50-летняя актриса в комментарии к фото.
Снимок артистки можно посмотреть здесь.
Алисса Милано наиболее известна по ролям Саманты Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?", Дженнифер Мачини в "Мелроуз Плейс", Фиби Холливелл в телесериале "Зачарованные" и Саванны Дэвис в телесериале "Любовницы".