Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2023
 
Новости

50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милано: Нет ничего лучше горячей ванны с солью, когда на улице дождь
Милано: Нет ничего лучше горячей ванны с солью, когда на улице дождь
Фото: ЕРА

Американская актриса Алисса Милано 29 февраля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды и белья в ванне, наполненной водой.

Знаменитость позирует в кадре, прижав к груди ноги. Перед съемкой артистка собрала волосы на затылке, но не стала смывать макияж и снимать массивные украшения.

"Нет ничего лучше горячей ванны с солью, когда на улице дождь. Ничего", – написала 50-летняя актриса в комментарии к фото.

Снимок артистки можно посмотреть здесь.

Контекст:

Алисса Милано наиболее известна по ролям Саманты Мичелли в ситкоме "Кто здесь босс?", Дженнифер Мачини в "Мелроуз Плейс", Фиби Холливелл в телесериале "Зачарованные" и Саванны Дэвис в телесериале "Любовницы". 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: актриса, Алисса Милано
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
  Яценюк: Советники Путина – Гитлер, Хусейн, Милошевич, Чаушеску и Каддафи
Дмитрий ГОРДОН
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Фонд поддержки семей защитников "Азовстали" собирает боксы с вещами первой необходимости для вернувшихся из российского плена бойцов
Елена ПОСКАННАЯ
  Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои
  Воюющий на Донбассе экс-начальник полиции Киева Крищенко: Думаю, первыми до Путина доберутся свои
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
"Мужчины всегда щедры в отношении меня". Вторая бывшая жена Остапчука высказалась о мужском внимании и "папиках"
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Тринчер снялась в топе с открытой спиной, торсом и вырезами на плечах. Фото
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Plus size модель и мать троих детей Грэм восхитила дефиле в обтягивающем платье с декольте на подиуме в Милане. Видео
Галина ГРИШИНА
Мишина призналась, сколько весит
Мишина призналась, сколько весит
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 