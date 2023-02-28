50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день

Милано: Нет ничего лучше горячей ванны с солью, когда на улице дождь Фото: ЕРА

Знаменитость позирует в кадре, прижав к груди ноги. Перед съемкой артистка собрала волосы на затылке, но не стала смывать макияж и снимать массивные украшения.

"Нет ничего лучше горячей ванны с солью, когда на улице дождь. Ничего", – написала 50-летняя актриса в комментарии к фото.

Снимок артистки можно посмотреть здесь.