55-летняя Джессика Паркер провела выходные на пляже с книгой в руках

Звезда сериала "Секс и город", американская актриса Сара Джессика Паркер была замечена во время отдыха на пляже. Актриса загорала в сдельном купальнике черного цвета.

55-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер на выходных была замечена на пляже – актриса принимала солнечные ванны на берегу океана. Снимки актрисы, на которых она запечатлена в сдельном купальнике черного цвета, обнародованы на сайте таблоида Daily Mail.

Во время отдыха Джессика Паркер читала книгу американской писательницы французского происхождения Саны Лемуан "Дело Марго".

Сара Джессика Паркер известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала "Секс в большом городе". В 1997 году актриса вышла замуж за коллегу Мэттью Бродерика. Супруги воспитывают сына и двух двух дочерей, которых родила суррогатная мать.