Ахеджакова пожертвовала украинской армии $10 тыс. и сообщила о том, что покидает Россию

"Я поддержала армию Украины переводом в $10 тыс. и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне правда очень жаль, что такое случилось. У меня все в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось. Все обязательно будет хорошо", – написала актриса в посте.
Также Ахеджакова подчеркнула, что "пожертвовала деньги на помощь раненым солдатам, а не на оружие".
"Вооружение и боеприпасы отправляют другие государства, если у них есть такое желание. Но не я. Я отдала эти деньги, чтобы люди, которые сейчас получили ранения в ходе боевых действий, смогли прийти в норму и чувствовать себя нормально", – добавила она в подписи.
О своем решении покинуть РФ Ахеджакова сообщила утром 27 февраля.
"Я приняла решение покинуть Россию. Страну, в которой я живу и которую я люблю точно так же, как и Украину. Для меня это все – родная земля. Но к сожалению, сегодня так получилось, что я просто вынуждена покинуть свой дом. Но надеюсь, что в обозримом будущем смогу вернуться или хотя бы еще разочек здесь побывать. Спасибо всем за поддержку! И всю эту поддержку перенаправляю украинцам. Держитесь!" – написала актриса.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины".
Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Россия применяет в том числе реактивные системы залпового огня "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Зеленский утром 24 февраля объявил о введении военного положения по всей стране. Верховная Рада утвердила это решение. Президент призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
25 февраля стало известно об атаках на Киев, в том числе с воздуха, сбитых украинскими ПВО самолете и крылатых ракетах противника, захваченном пленном.
По состоянию на утро 27 февраля российские военные потеряли: самолеты – 27, вертолеты – 26, танки – 146, боевые бронированные машины – 706, пушки – 49, ЗРК "Бук" – один, "Грады" – четыре, автомобильная техника – 30, цистерны – 60, БПЛА ОТР – два, корабли/катера – два, средства ПВО, личный состав – ориентировочно 4300.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от SWIFT, готовятся также санкции против Центробанка РФ.