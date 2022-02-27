Ахеджакова пожертвовала украинской армии $10 тыс. и сообщила о том, что покидает Россию

Ахеджакова: Спасибо всем за поддержку! И всю эту поддержку перенаправляю украинцам Фото: starmediafilm / Instagram

"Я поддержала армию Украины переводом в $10 тыс. и призываю вас сделать то же самое! И еще раз говорю: мне правда очень жаль, что такое случилось. У меня все в груди сжимается, осознавая, что сейчас у вас в стране умирают как ваши, так и наши парни. Где-то даже совсем молодые. И я искренне хочу, чтобы все это закончилось. Все обязательно будет хорошо", – написала актриса в посте.

Скриншот: l_akhedzhakova / Instagram

Также Ахеджакова подчеркнула, что "пожертвовала деньги на помощь раненым солдатам, а не на оружие".

"Вооружение и боеприпасы отправляют другие государства, если у них есть такое желание. Но не я. Я отдала эти деньги, чтобы люди, которые сейчас получили ранения в ходе боевых действий, смогли прийти в норму и чувствовать себя нормально", – добавила она в подписи.

Скриншот: l_akhedzhakova / Instagram

О своем решении покинуть РФ Ахеджакова сообщила утром 27 февраля.

"Я приняла решение покинуть Россию. Страну, в которой я живу и которую я люблю точно так же, как и Украину. Для меня это все – родная земля. Но к сожалению, сегодня так получилось, что я просто вынуждена покинуть свой дом. Но надеюсь, что в обозримом будущем смогу вернуться или хотя бы еще разочек здесь побывать. Спасибо всем за поддержку! И всю эту поддержку перенаправляю украинцам. Держитесь!" – написала актриса.