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15 июля, 2023
 
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Александре Зеленской – 19 лет. Ее близкая подруга рассказала, как изменилась жизнь дочери президента Украины. Фото

В 2022 году дочь Зеленских стала студенткой
В 2022 году дочь Зеленских стала студенткой
Фото: olenazelenska_official / Instagram

15 июля дочери президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены исполнилось 19 лет. Ее школьная подруга и дочь экс-участницы студии "Квартал 95" Елены Кравец – Мария Кравец в эфире канала "1+1 Украина"рассказала, каким было их общение до полномасштабного вторжения РФ в Украину и как сейчас изменилась ее жизнь.

По словам Марии Кравец, они с Алекснадрой дружили с детства и вместе учились.

"У нас была такая компания детей "Квартала" и мы все были законекчены друг с другом. Потому что наши родители были всегда вместе и мы были всегда вместе. Я иногда вспоминаю это как время легкости, беззаботности, я все это с теплом вспоминаю, –  рассказала Мария Кравец. – Все хотели с ней играть и дружить, и это как-то чувствовалось. В ее сторону всегда было преимущество, в хорошем смысле. С ней всегда было интересно".

Кравец рассказала, что сейчас они не поддерживают связь.

Скриншот: nadyadorofeeva / Instagram
Скриншот: Cніданок з 1+1 / YouTube

"Зная их семью, мне сложно представить, как у них все изменилось внутри семьи. Она была больше папина дочь. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была какая-то очень тесная связь. Все, что сейчас происходит, очень для нее сложно, как и для нас всех", – рассказала Мария.

Скриншот: Cніданок з 1+1 / YouTube
Скриншот: Cніданок з 1+1 / YouTube

Она отметила, что Александра после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет соцсети.

"Я сейчас вообще не знаю ее ни одной страницы в соцсетях. Но и в приницпе не хочу лезть. Но было бы интересно [узнать], как складывается ее жизнь. Она очень светлая, очень классная девочка, я очень надеюсь, что у нее все хорошо", – добавила дочь Кравец.

Контекст:

Дочь Зеленских Александа осенью 2022 года стала студенткой. Зеленские не уточняют, где именно учится их дочь, но летом 2023 года Елена Зеленская рассказала, что она выбрала юридическую специальность.

У Елены и Владимира Зеленского есть также сын Кирилл (2013). Он учится в школе.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине, но в первые месяцы не находилась в Киеве. 

В настоящее время Зеленские живут отдельно, но могут встретиться во время обеда.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, президент, Елена Зеленская, Александра Зеленская
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