Александре Зеленской – 19 лет. Ее близкая подруга рассказала о характере дочери президента Украины и отношениях в их семье. Фото

По словам Марии Кравец, они с Александрой дружили с детства и вместе учились.

"У нас была такая компания детей "Квартала", и мы все были законнекчены друг с другом. Потому что наши родители были всегда вместе, и мы были всегда вместе. Я иногда вспоминаю это как время легкости, беззаботности, я все это с теплом вспоминаю, – рассказала Мария Кравец. – Все хотели с ней играть и дружить, и это как-то чувствовалось. В ее сторону всегда было преимущество, в хорошем смысле. С ней всегда было интересно".

Кравец рассказала, что сейчас они не поддерживают связь.

Скриншот: Cніданок з 1+1 / YouTube



"Зная их семью, мне сложно представить, как у них все изменилось внутри семьи. Она была больше папина дочь. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была какая-то очень тесная связь. Все, что сейчас происходит, очень для нее сложно, как и для нас всех", – рассказала Мария.

Скриншот: Cніданок з 1+1 / YouTube



Она отметила, что Александра после полномасштабного вторжения РФ в Украину не ведет соцсети.

"Я сейчас вообще не знаю ее ни одной страницы в соцсетях. Но и в принципе не хочу лезть. Но было бы интересно [узнать], как складывается ее жизнь. Она очень светлая, очень классная девочка, я очень надеюсь, что у нее все хорошо", – добавила дочь Кравец.