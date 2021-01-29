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29 января, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Анатолий Анатолич рассказал, во сколько впервые попробовал алкоголь и какие напитки предпочитает сейчас

В комментарии изданию "ГОРДОН" украинский ведущий Анатолий Анатолич заявил, что уважительно относится к алкоголю.

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Анатолий Анатолич: Могу позволить себе выпить белого вина Совиньон-блан
Анатолий Анатолич: Могу позволить себе выпить белого вина Совиньон-блан
Фото: anatoliyanatolich / Instagram

36-летний украинский ведущий Анатолий Анатолич в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал, что впервые попробовал спиртные напитки 17 лет назад. 

По словам ведущего, он уважительно относится к алкоголю.

"Впервые попробовал в 19 лет. Сейчас могу позволить себе выпить белого вина совиньон блан либо хорошего виски", – признался Анатолий Анатолич.

Настоящее имя Анатолия Анатолича – Анатолий Яцечко. Он родился в 1984 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Окончил учетно-экономический факультет Криворожского экономического института. В студенческие годы играл в КВН, был капитаном сборной команды Кривого Рога. Во время учебы работал на местной радиостанции, вел корпоративы.

В 2006 году переехал в Киев. Вначале работал ведущим на радиостанции "Хит FM", затем перешел на телевидение. В разные годы сотрудничал с телеканалами M1, "1+1", "Прямий".

Сейчас работает ведущим утреннего шоу на телеканале "Украина". Кроме того, продолжает вести различные мероприятия и развивает собственный YouTube-канал "Зе Интервьюер", где выкладывает интервью с известными людьми.

Теги: алкоголь, виски, телеведущий, Анатолий Анатолич
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