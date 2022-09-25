Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам

Пост на сайте певицы появился после того, как в Европе начали отменять ее концерты, на афишах которых замалчивающая нападение России на Украину артистка презентовала себя как "самую титулованную украинскую певицу". Это вызвало возмущение в соцсетях, а министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, реагируя на скандал, заявил, что артистов, которые поддерживают или замалчивают российскую агрессии против Украины, будут лишать звания "народный артист Украины". Ткаченко отметил, что идет работа "над поправками в законы, чтобы таких "народных" больше наша страна не видела".

В своем обращении Ани Лорак заявила, что любит Украину.

"Моя гражданская позиция есть и остается неизменной: я люблю Украину и любовь к родине впитала с самого детства. Я родилась в прекрасном Буковинском крае и считаю, что патриотизм человека определяется не словами, а поступками, – написала она. – Я прославляю Украину по всему миру, формируя положительный образ Украины".

Певица заявила, что нельзя смешивать творчество и политику.

"Когда я пою, я пою для всех и не разделяю своего зрителя по национальности или религии, по цвету кожи или сексуальной ориентации, – написала она. – Никто не вправе мне диктовать, каким образом мне любить и поддерживать свою страну. Поэтому ни "ДНР", ни "ЛНР", ни "Правый сектор", ни "Свобода" не имеют права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне".

Проживающая в РФ артистка заявила, что выступает за мир.