Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз

"Должен вас проинформировать", – коротко подписал мем блогер.

"В этом месяце мы можем не досчитаться два-три дня", – говорится в подписи к фото Арестовича. Окончание этой фразы является отсылкой к известному высказыванию блогера о сроках окончания войны, которое впоследствии стало мемом.

Позже Арестович объяснил, что на самом деле имел в виду сроки деоккупации Киевской области.

"Две-три недели я сказал один раз на самом деле. Это было в середине марта, и единственное, чего касалось, – это когда закончится активная фаза операции близ Киева. Я сказал: "Две-три недели". И она завершилась через две-три недели", – заявил Арестович в эфире канала "1+1".

"Снова за старое?" – отреагировали в сети.

"Это сенсация", – пошутили фолловеры.