  Астафьева: Сейчас все запели на украинском. Для меня это подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда

Астафьева: Открывать рот на украинском языке будет тяжело. Потому что песни, которые я пела, я их не представляю на украинском Фото: da_astafieva / Instagram

"Я человек искусства. Могу фотографироваться, играть роль, что-то петь. Но я не считаю, что это кому-то нужно во время войны, – заявила артистка. – Да, есть несколько примеров – "Ой, у лузі", Stefania. Но остальное все – это больше похоже на цирковые представления для меня".

По словам артистки, чтобы петь такие же песни на украинском языке, какие она исполняла на русском, ей необходимо будет приложить много усилий.

"Пока что я не представлю свое направление в творчестве на украинском языке. Открывать рот на украинском языке будет тяжело, надо будет очень много прилагать усилий, чтобы это было что-то креативное. Потому что песни, которые я пела, я их не представляю на украинском языке. Это как рэп на украинском языке", – заявила артистка.

Комментируя треки своих коллег, которые они презентовали после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Астафьева отметила, что все эти песни "идут в никуда".

"Сейчас все запели на украинском. Для меня это немного такое подхалимство, ненастоящее творчество. Это песни, которые идут в никуда, хотя там говорят слова "Родина", "нэнька", "мать Украина", – подытожила артистка. – Сейчас война, и это не тема для развлекательного творчества. Очень много украинского сейчас смешано с говном, скажем так. Очень скоро все это надоест".

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Видео: ISLND TV / YouTube