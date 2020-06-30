"БДСМ", "Девчули на воде", "Новая сила киски". Maruv показала групповое фото с коллегами

Украинская певица Maruv позировала в воде со своим балетом.

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в бассейне с танцовщицами из своего балета, позирующем на розовом надувном круге.

"Солнцезависимые девушки", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sun addicted girls * Публикация от MARUV (@maruvofficial) 29 Июн 2020 в 7:34 PDT

"БДСМ", – прокомментировал muratovd13.

"Крутяк. Девчули на воде", – отметил dudarev.ov.

"Секси-шарики", – написал stogarag.

Ранее певица публиковала подобное фото, для которого позировала тем же составом, но на желтом круге.

"Мы слишком классные, чтобы выбрать только одну удачную фотку", – отметила исполнительница.

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.