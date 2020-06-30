Бульвар Шоубиз
 
30 июня, 2020
 
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"БДСМ", "Девчули на воде", "Новая сила киски". Maruv показала групповое фото с коллегами

Украинская певица Maruv позировала в воде со своим балетом.

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Maruv: Солнцезависимые девушки
Maruv: Солнцезависимые девушки
Фото: maruvofficial / Instagram

Украинская певица Maruv обнародовала в Instagram снимок, на котором запечатлена в бассейне с танцовщицами из своего балета, позирующем на розовом надувном круге.

"Солнцезависимые девушки", – написала она.

"БДСМ", – прокомментировал muratovd13.

"Крутяк. Девчули на воде", – отметил dudarev.ov.

"Секси-шарики", – написал stogarag.

Ранее певица публиковала подобное фото, для которого позировала тем же составом, но на желтом круге.

"Мы слишком классные, чтобы выбрать только одну удачную фотку", – отметила исполнительница. 

Maruv стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение 2019". 25 февраля глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания сообщил, что во время переговоров представители НОТУ и Maruv не достигли согласия о ее поездке на "Евровидение 2019" в Израиль. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков.

Теги: певица, Maruv, бассейн
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