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02 июня, 2022
 
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Беременная Maruv на инвалидной коляске засветилась в частной клинике Киева. Ее сопровождал муж. Фото

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Maruv сообщила о беременности 15 февраля
Maruv сообщила о беременности 15 февраля
Фото: MARUV / Facebook

Беременная певица Maruv была замечена на инвалидной коляске в одной з частных киевских клиник. Соответствующее фото опубликовано на сайте канала СТБ.

Певицу сопровождал муж Александр Корсун.

Фото: stb.ua
Фото: stb.ua

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Певица живет в Украине, а до войны часто выступала в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

С мужем Александром Корсуном Maruv познакомилась при содействии общего друга в одном из стриптиз-клубов. По словам певицы, они зарегистрировали брак без свадебной церемонии.

15 февраля 2022 года артистка подтвердила слухи о своей беременности, опубликовав первые фото с округлившимся животом.

26 февраля Maruv в Instagram призывала российских военнослужащих одуматься, подчеркнув, что теперь она думает только о собственной безопасности и безопасности своего будущего ребенка.

На 20-й день войны российский глянец опубликовал интервью с певицей, поместив ее фото на обложку. В анонсе говорилось, что беременная певица рассказала журналистам о "внутренних и внешних трансформациях".

Украинская ведущая Леся Никитюк в ответ предложила певице, появившейся во время войны на страницах издания страны-агрессора, посетить разрушенный оккупантами родной для нее Харьков, а журналистка Катя Осадчая посоветовала Maruv отправиться вслед за российским кораблем

После этого анонс нового журнала с интервью Maruv был отредактирован. В новой версии анонса говорится, что певица находится "с семьей под Киевом", а интервью российскому изданию дала в конце января – за месяц до нападения РФ на Украину.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственной наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана Maruv.

Певица также внесена в базу сайта за замалчивание реальной ситуации в Украине. 

Теги: война России против Украины, беременность, Maruv, Анна Корсун
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