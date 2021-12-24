"Бесстыжая девка", "Где трусики?" Астафьева развела ноги в распахнутом пальто на голое тело

На заглавном портретном фото певица позирует в толстовке, на втором изображена в футболке и брюках на фоне стены, а на третьем запечатлена в кресле в распахнутом пальто и высоких сапогах с расставленными ногами. Во время съемки артистка была без трусов и бюстгальтера.
На других фото знаменитость демонстрировала еще несколько образов на фоне стены.
"Время сиять ярко", – написала она.
"Разве можно так в кресле соблазнять своим видом?" – отреагировали фолловеры.
"Людоньки! Ты посмотри на нее. Бесстыжая девка", – написали в шутку поклонники.
"Сколько поколений выросло на ее красоте! Сколько семей разрушено! Сколько юнцов самоутешено!" – прокомментировали подписчики.
"Где трусики?" – поинтересовались пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.
В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской "Фабрике звезд". Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.
В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.
В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.