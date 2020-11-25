Бейонсе получила наибольшее количество номинаций "Грэмми"

Американская певица Бейонсе обогнала Тейлор Свифт по количеству номинаций на получение музыкальной премии "Грэмми".

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на музыкальную премию "Грэмми".

Девять номинаций получила американская певица Бейонсе. По шесть – певица Тейлор Свифт, рэпер Roddy Ricch и британка Дуа Липа.

В категории "Запись года" фигурируют сразу две композиции Бейонсе: в Black Parade и Savage. Последняя – композиция певицы Megan Thee Stallion, в записи которой принимала участие Бейонсе.

Триумфатор прошлогодней премии "Грэмми", певица Билли Айлиш, получила четыре номинации. Одна из них – "Лучшая песня" – с композицией Everything I Wanted.

63-я церемония награждения премией "Грэмми" назначена на 31 января 2021 года.

"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.



В июне 2020 года организаторы премии, реагируя на антирасистские протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, внесли ряд изменений в названия номинаций, учрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки.