Бейонсе получила наибольшее количество номинаций "Грэмми"

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на музыкальную премию "Грэмми".
Девять номинаций получила американская певица Бейонсе. По шесть – певица Тейлор Свифт, рэпер Roddy Ricch и британка Дуа Липа.
В категории "Запись года" фигурируют сразу две композиции Бейонсе: в Black Parade и Savage. Последняя – композиция певицы Megan Thee Stallion, в записи которой принимала участие Бейонсе.
Триумфатор прошлогодней премии "Грэмми", певица Билли Айлиш, получила четыре номинации. Одна из них – "Лучшая песня" – с композицией Everything I Wanted.
63-я церемония награждения премией "Грэмми" назначена на 31 января 2021 года.
"Грэмми" считается самой престижной музыкальной наградой в мире. Премия была учреждена Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.
В июне 2020 года организаторы премии, реагируя на антирасистские протесты в США, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, внесли ряд изменений в названия номинаций, учрежденных для афроамериканских музыкантов и исполнителей латиноамериканской музыки.