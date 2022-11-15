Блогер-миллионница Стужук не вернется в Украину

После полномасштабного вторжения России в Украину Стужук с тремя детьми уехала из Украины. Сейчас она живет в Латвии.
Отвечая на вопросы подписчиков, хотела бы она вернуться в Украину, Стужук ответила отрицательно.
"Прошу с этих пор видеть меня человеком, который оттуда уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем", – написала она.
Стужук впервые заговорила о нападении РФ на Украину 20 марта. В своем заявлении блогер сообщила, что ее публичная реакция сразу после начала войны якобы ничего не могла изменить, так как, по ее мнению, "где-то там так за нас решили". Стужук также пожаловалась, что лишилась своей основной страницы в Instagram из-за жалоб. Блогер отметила, что находится вместе с детьми за границей.
Стужук внесена в черный список на платформе theylovewar.com за молчаливую поддержку российской агрессии.