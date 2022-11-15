Блогер-миллионница Стужук не вернется в Украину

После полномасштабного вторжения России в Украину Стужук с тремя детьми уехала из Украины. Сейчас она живет в Латвии.

Отвечая на вопросы подписчиков, хотела бы она вернуться в Украину, Стужук ответила отрицательно.

"Прошу с этих пор видеть меня человеком, который оттуда уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем", – написала она.

Скрин: sofia_stuzhuk / Instagram