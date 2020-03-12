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13 марта, 2020
 
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"Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки

Бывший народный депутат, а теперь киевский таксист Михаил Гаврилюк в месяц зарабатывает до 35 тыс. грн.

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В Верховной Раде Гаврилюк под конец каденции зарабатывал 28 тыс. грн
В Верховной Раде Гаврилюк под конец каденции зарабатывал 28 тыс. грн
Фото: 5 канал / YouTube

Работа таксистом позволяет экс-народному депутату Украины Михаилу Гаврилюку заработать от 15 до 35 тыс. грн в месяц. Об этом он рассказал в интервью журналистам "5 канала".

"Нет такого, что я работаю с утра до вечера. У меня свободный график", – объяснил принцип своей работы таксистом Гаврилюк. 

Он рассказал, что иногда довольствуется заработанной за день тысячей гривен, а иногда ему хочется заработать больше. "Тогда я еще час-два кружу по городу", – рассказал Гаврилюк. 

Сравнивая доходы таксиста с зарплатой народного депутата, он сообщил, что в 2014 году получал в Верховной Раде 4 тыс. грн, а под конец каденции – 28 тыс. грн. 

Экс-нардеп подчеркнул, что считает работу таксистом временной.

"Может быть, потом буду каким-то директором или руководителем", – заявил он, подчеркнув, что снова баллотироваться в народные депутаты ему не разрешает жена. 

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

О том, что один из киевских таксистов похож на Гаврилюка, написала 26 февраля в Facebook киевлянка Алла Желизняк. Гаврилюк на своей странице в Facebook подтвердил эту информацию. 

Гаврилюк приобрел известность после того, как во время Евромайдана появилось видео издевательств сотрудников милиции над ним. Протестующего раздели догола и заставляли фотографироваться с силовиками. После победы Революции достоинства Гаврилюка избрали нардепом.

В 2019 году на досрочных выборах в Верховную Раду он баллотировался в мажоритарном округе №95 в Киевской области. За него проголосовали 0,56% избирателей.

Теги: зарплата, такси, Михаил Гаврилюк, работа
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