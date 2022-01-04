  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком

"Я не планировал знакомство с красивейшей женщиной, актрисой, да еще и с ребенком. Я как раз вот только-только развелся после первого брака и дал себе зарок: "Только карьера". Но мы предполагаем, а всевышний располагает. Я счастлив, что так повернулась судьба", – признался Борисюк.

ВИДЕО

Видео: Независимые / YouTube