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29 мая, 2020
 
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Брежнева: Все идеи принадлежали Константину, а я была готова экспериментировать

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева заявила, что после ухода из группы в 2007 году планировала покинуть сцену.

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Брежнева: После пяти лет очень активной работы в группе я устала
Брежнева: После пяти лет очень активной работы в группе я устала
Фото: ververa / Instagram

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра", проживающая в РФ, Вера Брежнева призналась, что после ухода из группы планировала заняться детьми и семьей. Об этом она рассказала в интервью сайту Peopletalk.

"После пяти лет очень активной работы в группе я устала. Я не собиралась начинать сольный проект. Даже, наоборот, было понимание, что я этого делать не собираюсь. Планировала заниматься детьми, посвятить себя семье. Если бы мне в 2007 году кто-то рассказал, как сложится моя жизнь и карьера, я бы не поверила", – рассказала она.

По словам Брежневой, первое время она воплощала на сцене идеи экс-продюсера Валерия Меладзе.

"В основном все идеи принадлежали Константину, а я просто была готова экспериментировать. И мне интересно было абсолютно все!" – призналась она.

Певица также подчеркнула, что летом выйдет ее третий сольный альбом.

Вера Брежнева родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское).

Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.

Теги: Россия, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, певица
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