  "Был немытый, уши не чистились". В доме престарелых рассказали, как у них оказался звезда "Афони" Куравлев

Куравлев с пневмонией находится в одной из московских больниц Фото: kino-teatr.ru

"Он очень плохо к родственникам своим относится, его дочка довела. Даже когда она приходила, он делал вид, что спал. Он о ней даже слышать ничего не хотел. Но жил с ней. Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она его сюда привезла, а привез сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то. Он приехал худым, но с очень хорошим аппетитом. Предположить, что он отказывался от еды, нельзя. У нас шестиразовое питание – всегда он ел", – заявила представитель дома престарелых.

Орлова также обратила внимание на то, что актер поступил к ним в очень неухоженном виде.

"Он был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши, потому что они не чистились", – отметила она.

Актриса Лариса Лужина, которая присутствовала на съемках передачи, посвященной Куравлеву, заявила, что ей "не очень верится", что близкие могли так поступить с артистом, который сейчас находится в реанимации московской больницы "Коммунарка".

Он был госпитализирован туда в начале января 2022 года, врачи выявили у артиста пневмонию. После госпитализации Куравлева российские СМИ сообщили, что он был доставлен в больницу из дома престарелых.

В ходе обследования медики также диагностировали у актера поражение головного мозга, нарушение памяти, речи, мыслительных процессов и функции глотания. Чтобы актер мог получать питательные вещества, его экстренно прооперировали, вставив в желудок трубку для подачи питательной смеси.

В интервью российским СМИ люди из окружения семьи актера говорили, что его пребывание в доме престарелых оплачивал сын Василий. Сообщалось, что близкие якобы решили оформить его в специализированное заведение из-за того, что не могли оказать ему надлежащий уход.

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Видео: Пусть говорят / YouTube