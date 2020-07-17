Бывшие супруги Шоптенко и Дикусар позировали вместе на юбилее "Світського життя"

Украинский хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное на праздновании 15-летия передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".
На фото Шоптенко запечатлена в компании своего экс-супруга и партнера по танцам Дмитрия Дикусара. Танцовщица в шутку назвала публикацию снимка с бывшим мужем шоковым контентом.
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ШОК Контент! Только на @svitsketv ! И так уже 15 лет! С днём рождения!
Дикусар и Шоптенко прожили в браке с 2013-го по 2016-й год.
"Так произошло у нас с Димой, и мы больше не вместе. Спасибо, что переживаете. И большое спасибо, что не переживаете", – написала Шоптенко четыре года назад.
В октябре 2016 танцовщица вышла замуж за совладельца библиотеки Botan Алексея Иванова. Летом 2018 у пары родился сын Иван.